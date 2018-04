Johnson verdedigt titel in Houston

Johnson staat in de finale tegenover eveneens een landgenoot. Tennys Sandgren, in januari nog verrassend kwartfinalist in de Australian Open, versloeg in de andere halve finale de Kroatische veteraan Ivo Karlovic in twee sets: 7-6 (2) 7-6 (4). Sandgren, 56e op de wereldranglijst, speelt zijn eerste finale van een ATP-toernooi.