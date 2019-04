Jol adviseert Spurs: Haal Ziyech

,,Ziyech is niet de sterkste, maar hij ontwikkelt zich in een goede speler. Hij speelt tussen de ruimtes en is een sterke passer”, aldus Jol in de Britse kwaliteitskrant The Guardian.



Jol is ook onder de indruk van Frenkie de Jong. ,,Hij is ongelooflijk. Er is niemand zoals hij. Hij is als Johan Cruijff qua passing, maar dieper. En als hij niet kan passen, rent hij van je weg.”



Jol vergelijkt het huidige Ajax met het Oranje van 25 jaar geleden. ,,Als ze tegen de grote teams spelen, zijn ze zo goed omdat ze niets om de tegenstander geven. Zo ging dat ook bij Real Madrid en Juventus. Ik verwacht een fascinerende wedstrijd.”