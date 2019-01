Jol in beeld bij Anderlecht, nieuwe aanvaller voor Keizer

Van der Poel gaat op dezelfde voet door: ‘Wereldkam­pi­oen is ieder jaar het voornemen’

8:12 Het crosspeloton veranderde dit keer met nieuwjaar amper van kleur. Alleen de groene Crelan-ploeg is verdwenen. Wat er nog over is van het voormalige dreamteam van wereldkampioen Wout van Aert gaat in het oranje-zwart verder onder de paraplu van Roompot-Charles.