Jordan van der Gaag (Helmond Sport) voorspelt: ‘Ajax wint van Willem II’

Helmond Sport beleeft momenteel een lastig seizoen. In de beker ging het al vroeg mis en van de laatste 11 competitie wedstrijden werd er geen een gewonnen. Al komt daar dit weekend wel verandering in. ,,Ik heb er veel vertrouwen in dat wij dit weekend de eerste 3 punten gaan pakken tegen Almere City”, zegt Van der Gaag. Dat betekent dat de ploeg uit Helmond op gelijke hoogte gaat komen met FC Eindhoven, die gaan volgens de middenvelder verliezen van TOP Oss.