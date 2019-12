Jørgensen niet met Feyenoord mee naar Porto

Feyenoord maakt morgen nog kans op overwintering in Europa. Daarvoor moet het zelf winnen van Porto en dan moet Rangers in eigen huis afrekenen met Young Boys.



Justin Bijlow gaat wel mee naar Portugal, voor de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen FC Porto. De keeper is herstellende van een elleboogblessure. Bijlow reist voor de zekerheid toch mee, omdat na Kenneth Vermeer ook Elber Evora geblesseerd is geraakt.