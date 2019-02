Joris van Gool pakt goud op NK sprint in supertijd: 6.63

Joris van Gool pakte zaterdagmiddag in Apeldoorn het goud op het NK sprint (60 meter) indoor. In een supertijd van 6.63 liet hij de concurrentie ver achter zich. ,,Ik ben er hartstikke blij mee, maar in mijn achterhoofd is er de smaak naar meer", glunderde de 20-jarige Spiridon-atleet uit Rijen na de huldiging.

Joris van Gool: 'In mijn achterhoofd is er de smaak naar meer.'

De progressie die hij afgelopen winter heeft gemaakt, is indrukwekkend. Hij is nog maar driehonderdste verwijderd van het nationale record van Brian Mariano (6.60). ,,Stapje voor stapje kom ik er bij in de buurt. Nu is het een kwestie van door bouwen en de goede dingen blijven doen.” Van Gool heeft plaatsing voor het WK sprint in Doha (outdoor) als een van zijn hoofddoelen gesteld.

Vorig jaar eindigde Van Gool op het NK indoor als derde in een fotofinish met Churandy Martina en Chris Garia. Martina slaat het indoorseizoen deze winter over. Garia miste door een valse start de finale. Eerder deze maand klopte Van Gool de oud-honkballer echter in Gent. ,,Hier valt dus weinig op af te dingen", beaamde de Brabander dan ook met het goud in zijn handen.

Als enige Nederlandse sprinter heeft hij zich daarnaast weten te plaatsen voor het EK indoor dat over enkele weken in Glasgow wordt gehouden. In Gent liep hij al twee keer onder de 6.79 (6.66 en 6.65). In Apeldoorn ging het weer in een stukje sneller.

En dat in een finale waarin hij torenhoog favoriet was. ,,Ik moet zeggen dat dat een fijner gevoel is om mee naar de start te gaan, dan wanneer je iemand bent die in de achtervolging moet. Ze moesten mij pakken. Daarmee lag de druk bij hen en niet bij mij.”