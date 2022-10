Joseph Oosting boetseert bij RKC weer een bekerteam met verse krachten

Vorig seizoen verbaasde coach Joseph Oosting in de eerste bekerronde tien spelers op te stellen die in de competitie meestal op de bank begonnen. Tegenstander Willem II, dat op volle oorlogssterkte aantrad in Waalwijk, zou het lachen snel vergaan. De Tilburgers werden met 3-0 afgedroogd. Het bekerteam van RKC zou pas in de kwartfinale een halt toegeroepen worden door AZ.

Oosting weigerde destijds te praten over een A- en B-team. Ook nu herhaalt hij: ,,We hebben één groep en geen beloftenteam.” Het bekertoernooi ziet hij als een ideale gelegenheid om spelers minuten te laten maken die in de Eredivisie minder aan bod komen. Ook met het idee om een aantal sleutelspelers rust te gunnen, want zaterdag komt alweer Ajax op bezoek. Zo zullen naar verwachting Mika Biereth en Zakaria Bakkali een kans krijgen in de voorhoede.

Sterke eindspurt

,,Deze aanpak is vorig seizoen goed bevallen. Met name aan het einde van de rit hadden we iedereen nodig en alle spelers gaven goed thuis”, verwijst de coach naar de sterke eindspurt van RKC, waarin het van de degradatiezone opklom naar de tiende plaats. De Waalwijkse selectie oogde tot het laatst opvallend fit. ,,En in de kern zijn we dit seizoen breder geworden. Zeker op het middenveld en in de aanval hebben wij keuzes genoeg.”

Quote Wij kunnen geen enkel team onderschat­ten, dat past ook niet bij ons Joseph Oosting

Van onderschatting mag en zal geen sprake zijn, stelt Oosting. De Treffers deelt met Quick Boys de koppositie in de tweede divisie. ,,Wij moeten vol aan de bak tegen een geduchte tegenstander. Wij kunnen geen enkel team onderschatten, dat past ook niet bij ons. De voorbereiding is niet anders van voor een competititiewedstrijd.” Assistent-coach Sander Duits zag De Treffers aan het werk en leverde met videoanalist Nyo Sulsters voldoende studiemateriaal aan.

,,Op basis daarvan hebben we een gameplan gemaakt en verschillende scenario's besproken", zegt Oosting. ,,De Treffers is een voetballende ploeg met veel ex-profs. Ze kunnen zowel 5-3-2 als 4-3-3 spelen. Ik vind dat je alles en iedereen serieus moet nemen. En nee, het woord Ajax heeft nog niemand bij ons in de mond genomen. Alleen de eerstvolgende wedstrijd is belangrijk en dat is nu De Treffers.”

Volledig scherm De Treffers-topscorer Jordy Thomassen viert een doelpunt tegen FC Lisse. © Sonny Lensen/Pro Shots De Treffers - RKC, vanavond 20.00 uur. Sportpark Zuid in Groesbeek. Scheidsrechter: Lindhout. Vermoedelijke opstelling: Pereira; Bakari, Felida, Nieuwpoort, Wouters; Vroegh, Augustijns, Oukili; Kuijpers, Biereth, Bakkali. Laatste onderlinge duel: 24 oktober 2017, KNVB-beker RKC – De Treffers 7-0. Bijzonderheden: Topscorer bij De Treffers, medekoploper in de tweede divisie, is ex-RKC’er Jordy Thomassen. Ook De Treffers Leeroy Echteld heeft een verleden als speler van RKC (1998-1999). Saïd Bakari was er in het bekerduel in 2017 al bij en scoorde twee keer voor RKC.