Juanfran aan de kant, Costa op de weg terug

Vos vier weken uitgescha­keld met sleutel­been­breuk

12:02 Marianne Vos uit Babyloniënbroek is vier weken uitgeschakeld door haar sleutelbeenbreuk in Luik-Bastenaken-Luik. De dertigjarige wielrenster is gisteren succesvol geopereerd in het ziekenhuis in Amersfoort, laat ze weten op de website van haar ploeg WaowDeals Pro Cycling.