Julia Görges traint op proef in Nederland met Raemon Sluiter

Komende week maken Görges en Sluiter hun debuut bij het toernooi van Berlijn in het Steffi Graf-stadion, waar zes vrouwen (onder wie ook Bertens) en zes mannen actief zijn. ,,Raemon en ik hebben begin juni drie dagen samengewerkt en zijn nu bezig met een proefperiode van tien dagen in Nederland‘’, zegt de 31-jarige Görges in de Duitse boulevardkrant Bild. ,,In Berlijn wil ik hem leren kennen als coach. Maar tot nu toe bevalt hij me erg. Hij is zeer zakelijk en constructief. Na Berlijn beslissen we wat we doen.”