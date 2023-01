Jury pakt Erik van Loon hard aan; Macik slaat kloof met Nederlandse truckers in Dakar Rally

Titelverde­di­ger bij motoren geeft op in Dakar na zware crash

De Dakar Rally in Saoedi-Arabië is al in de eerste serieuze etappe zijn titelverdediger bij de motoren kwijtgeraakt. De Brit Sam Sunderland liep door een zware val na 52 kilometer in de klassementsproef dusdanig rugletsel op, dat hij de strijd moest staken.

16:03