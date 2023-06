Justin Kluivert komt met transfer naar Premier League in bijzonder rijtje: ‘Dit is een droom die uitkomt’

Justin Kluivert (24) maakt definitief de overstap naar Bournemouth, zo heeft de Engelse club bevestigd. Met een krabbel onder een vijfjarige verbintenis gaat de oud-Ajacied, die overkomt van AS Roma, alweer aan de slag in de zesde (top)competitie.

De deal, die Roma elf tot twaalf miljoen oplevert, hing al enige tijd in de lucht. De voorbije dagen vond een doorbraak in de onderhandelingen plaats, waarop Kluivert naar Engeland vloog. Daar onderging hij donderdag medische testen. ,,Ik ben net 24 jaar geworden, maar heb al veel meegemaakt in mijn loopbaan’’, vertelt de aanvaller op de clubwebsite van Bournemouth. ,,Dit is voor mij pas het begin. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan in de Premier League. Dit is een droom die uitkomt.’’

Bij Bournemouth, dat als vijftiende eindigde in de Premier League, tekende Kluivert een contract tot medio 2028. Daarmee kan de tweevoudig international, die in 2017 doorbrak bij Ajax, ook de vijf grootste Europese competities afvinken. Kluivert stapte een jaar later over naar AS Roma, dat hem de voorbije jaren achtereenvolgens verhuurde aan Nice (Ligue 1), RB Leipzig (Bundesliga) en Valencia (La Liga).

Naast dat het nu een permanente transfer betreft, drong Kluivert er ook op aan vroeg in het voorjaar getransfereerd te worden, zodat hij de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook eens kan meedraaien bij zijn nieuwe club.

Vierde speler

Het is nog wel even wachten op zijn debuut in de Premier League (mogelijk op 12 augustus tegen West Ham United), maar Kluivert wordt dan de vierde speler die gaat uitkomen in de vijf grootste competities van Europa. De Roemeense spits Florin Raducioiu, de Deense middenvelder Christian Poulsen en de Montenegrijnse aanvaller Stevan Jovetic gingen Kluivert al voor.

