Juventus aan kop in race om De Ligt

Harden schiet met 61 punten clubrecord Rockets aan flarden

7:37 Op James Harden staat momenteel geen maat in de NBA. De 29-jarige vedette van Houston Rockets gooide in Madison Square Garden tegen New York Knicks liefst 61 punten bij elkaar, een clubrecord. Harden, die ook nog eens vijftien rebounds pakte, bezorgde de Rockets daarmee ook weer een overwinning: 114-110.