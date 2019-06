Juventus en ManU in de race om handtekening Eriksen, Neymar terug naar Barça?

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Neymar weer terug naar Barça?

Volgens The Sunday Times heeft FC Barcelona ruim honderd miljoen euro over voor de terugkeer van Neymar. De Braziliaanse ster verliet de Catalaanse club in 2017 voor een megabedrag van zo'n 250 miljoen euro. Hij stapte toen over naar Paris Saint-Germain, zijn huidige club. De 27-jarige buitenspeler staat de laatste maanden langs de kant met een slepende blessure.



Tussen 2013 en 2017 speelde Neymar al voor Barça. Hij kwam zes jaar geleden naar Europa nadat hij is vaderland Brazilië was doorgebroken bij Santos.

ManU en Crystal Palace onderhandelen over Wan-Bissaka

De kans lijkt groot dat Aaron Wan-Bissaka volgend seizoen uitkomt voor Manchester United. Volgens Daily Mail zouden zijn huidige club Crystal Palace en geïnteresseerde club ManU het bijna eens zijn over een transfersom van ruim 47 miljoen euro.



De 21-jarige rechtsback doorliep de jeugdopleiding bij Crystal Palace en maakte daar in 2017 zijn debuut in de hoofdmacht. Op dit moment is Wan-Bissaka actief namens Engeland op het WK -21 jaar.

Juventus en ManU in race om Eriksen

Volgens Sunday Mirror is de kans groot dat Christian Eriksen volgend seizoen bij Juventus of Manchester United speelt. De Deense spelmaker leek op weg naar zijn droomclub Real Madrid, maar die deal lijkt niet door te gaan. 'Juve’ en ManU zouden nu de meest voor de hand liggende opties zijn.



Eriksen maakte in 2013 de overstap van Ajax naar Spurs. In Londen groeide Eriksen uit tot één van de belangrijkste schakels in het team van trainer Mauricio Pochettino. Dit seizoen bereikte Eriksen met zijn club de finale van de Champions League, waarin werd verloren van Liverpool (0-2).

Dani Alves weg bij PSG

Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de 36-jarige rechtsback laten weten na de zege van Brazilië op Peru (5-0) in de Copa América. Lees hier meer.