Juventus maakt transfersom voor Ronaldo bekend, United mag bedrag gedurende vijf jaar betalen

Na onder anderen Matthijs de Ligt heeft nu ook Juventus zelf uitgebreid afscheid genomen van Cristiano Ronaldo, die zijn carrière voortzet bij Manchester United . De club uit Turijn maakt tevens bekend dat er 15 miljoen euro met de transfer gemoeid is. Een bedrag dat verspreid over vijf jaar betaald mag worden door The Red Devils en dat middels bonussen nog kan oplopen tot 23 miljoen euro.

,,Op 10 juli 2018 kwamen twee iconen van de Europese voetbalwereld samen: Cristiano Ronaldo werd een Juventus-speler. Vandaag, na drie jaar, 133 wedstrijden, 101 goals en vijf trofeeën is dat hoofdstuk ten einde gekomen. De paden van CR7 en Juventus scheiden", zo valt te lezen op de website van Juventus, dat in 2018 liefst 117 miljoen euro naar Real Madrid overmaakte. De club uit Turijn maakt volgens het eigen statement een verlies van veertien miljoen euro op de begroting voor komend seizoen



,,Op die dag in juli, toen Cristiano in Turijn aankwam, was het extatische gevoel van die geweldige dagen in de lucht te voelen. De Juventus-fans verwelkomden CR7 als een koning. Ze wilden hem graag op het veld zien en met hem juichen. Het was een geweldig verhaal. Zijn primeurs maakten indruk op ons: het eerste optreden op Villar Perosa, de eerste officiële wedstrijd in Verona tegen Chievo en natuurlijk zijn eerste doelpunt, de eerste iconische Siuuu die galmde door het Allianz Stadium tegen Sassuolo.”

Cristiano Ronaldo viert een goal namens Juventus.

,,Daarna waren er de eerste trofeeën die samen werden gewonnen: de eerste Super Cup, duidelijk door hem beslist, de eerste Scudetto en dit jaar de eerste Italiaanse beker. Maar dat is niet alles, hij eindigde ook voor de eerste keer in Italië als topscorer van de competitie. En dan waren er de gebroken records, heel veel gebroken records. Hij was de eerste speler in de geschiedenis van Juventus die in zijn eerste drie seizoenen bij Juventus minstens 100 doelpunten maakte in alle competities en sinds zijn aankomst in de Serie A heeft hij meer doelpunten gemaakt dan welke andere speler dan ook: 81, minstens tien meer dan een ander. Maar niet alleen dat. Met de eerder genoemde topscorerstitel werd hij ook de eerste die topscorer werd in de Serie A, La Liga én de Premier League.”

Juventus noemt de onvergetelijke momenten talrijk. ,,We zouden ze kunnen herbeleven, maar iedereen heeft zijn eigen speciale herinnering aan CR7. Iedereen heeft een gedeelde emotie die niet afgestoft hoeft te worden, omdat iedereen zich altijd zal herinneren wat ze voelden toen we deze weg samen bewandelden. Vandaag is de samenwerking die drie jaar geleden op 10 juli werd geboren, ontbonden. Maar wat is geschreven, blijft voor altijd bestaan. Het was een ongelooflijke reis.”

Het lukte Juventus niet om met Ronaldo de Champions League te winnen. In 2019 was Ajax te sterk in de kwartfinales, een jaar later volgde een domper tegen Olympique Lyon in de achtste finale en het afgelopen seizoen was FC Porto in de achtste finale te sterk. Het is de bedoeling dat Ronaldo na de interlandperiode aansluit bij Manchester United.

Daar gaat hij spelen met rugnummer 7, zoals hij dat in zijn eerste periode op Old Trafford (van 2003 tot 2009) ook al deed. Destijds nam dat hij befaamde nummer over van David Beckham, nu van Edinson Cavani. De spits uit Uruguay gaat net als in de nationale ploeg met rugnummer 21 spelen. Dat nummer neemt hij weer over van Daniel James, de vleugelaanvaller uit Wales die voor 30 miljoen euro verkast naar Leeds United.

Cristiano Ronaldo in duel met Matthijs de Ligt.