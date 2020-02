Kan Bertens na ‘pijnlijkste nederlaag uit carrière’ de volgende stap zetten?

Door Rik Spekenbrink



Met een ongetwijfeld zwaar gemoed stapte Kiki Bertens vanmiddag op het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Na een loodzware Fed Cup-week was ze helemaal leeg, fysiek en emotioneel. En dan is het tennisseizoen pas net begonnen. Veel tijd om bij te komen is er in Rusland niet, Bertens verdedigt er de titel en de bijbehorende 470 punten voor de wereldranglijst. Haar plek in de top 10, eind 2018 veroverd, kan komende weken bij tegenvallende resultaten in het geding komen.



Ze had het al voorspeld. Een weekeinde tennissen voor het Nederlands team is hartstikke leuk, maar ook dodelijk vermoeiend. In Den Haag, zo vlak bij haar geboortegrond, wilde iedereen wat van haar. En toen wist Bertens nog niet welke achtbaan haar bij de wedstrijd zelf te wachten zou komen te staan.