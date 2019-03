Kan Depay Messi de voet dwars zetten?

Basketbal­fans botsen met management Heroes

7:27 DEN BOSCH - Supportersvereniging The Titans geeft er aan het einde van het basketbalseizoen na vijftien jaar de brui aan. De relatie met het bestuur van de profbasketbalclub New Heroes is zó verslechterd dat het bestuur opstapt en er, zo bleek maandagavond tijdens de laatste ledenvergadering, geen andere leden in dat gat willen springen. ,,Het is niet meer zoals het geweest is’’, reageert (nu nog) voorzitter Hans van Wanrooy.