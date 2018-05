Kan Griezmann de topscorers in de Europa League nog achterhalen?

Griezmann maakte zijn vierde in de heenwedstrijd tegen Arsenal. Door die goal van de Fransman in het Emirates Stadium speelde Atlético Madrid fortuinlijk met 1-1 gelijk. In de tiende minuut had Vrsaljko namelijk al rood gekregen. Griezmann hoopt vanavond zijn ploeg in het eigen Wanda Metropolitano definitief naar de finale te helpen.



Als Berisha en Dabbur nog aanspraak willen maken op de topscorerstitel moet Red Bull Salzburg uit een andere vaatje tappen dan de heenwedstrijd in Marseille. Toen was Olympique Marseille namelijk met 2-0 te sterk, waardoor de Franse ploeg met één been in de finale staat. Beide spelers hebben nog drie goals nodig. Bij Marseille heeft Ocampos waarschijnlijk (als Marseille daadwerkelijk de finale haalt) nog twee wedstrijden om zijn aantal van vier goals te verdubbelen.



Aduriz, die in het seizoen 2015/2016 ook al topscorer van de Europa League werd met tien goals, en Immobile zijn beiden al uitgeschakeld. Athletic Bilbao verloor in de achtste finales van Olympique Marseille. Immobile en Lazio strandden in de kwartfinale tegen Red Bull Salzburg.