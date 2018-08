Kan Sturm Graz het Ajax nog moeilijk maken?

Van den Brom gelooft in comeback AZ in Europa League

17:12 Trainer John van den Brom legt zich niet neer bij een snelle uitschakeling van AZ in de tweede voorronde van de Europa League. ,,Absoluut niet, anders kunnen we beter thuisblijven", blikte hij strijdbaar vooruit naar de return van morgen voor eigen publiek tegen FC Kairat uit Kazachstan. ,,We kunnen veel beter dan dat we vorige week hebben laten zien."