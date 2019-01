Kan ‘Super Mom’ Serena wat Kim kon?

Door Arjan Schouten



Schitterend, die avondpartijen in het schemerige Melbourne, met 15.000 man in de Rod Laver Arena. De kleine Olympia Ohanian van bijna anderhalf was er gisteren echter niet zo blij mee, toen de partij van haar moeder ver na kinderbedtijd bleek ingepland. ,,We hebben hier normaal elke avond filmavond’’, legde Serena Williams uit na het verslaan van de nummer 1 van de wereld, Simona Halep. ,,Maar Olympia en ik gaan straks zo’n leuke ochtend krijgen samen’’, beloofde ze meteen. ,,Al mag ze van mij wel eens een andere film uitkiezen. Frozen hebben we al 3000 keer gezien. Beauty and the Beast wel 4000 keer. Er is geen liedje meer dat ik niet mee kan zingen...’’