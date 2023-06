Karolina Muchova bereikt halve finales Roland Garros, titelkandidaat Wesley Koolhof onderuit in dubbelspel

Pavlioetsjenkova miste een groot deel van het vorige seizoen door een knieblessure. De Russische is afgezakt naar de 333e plek op de wereldranglijst en werd daarmee de laagstgeklasseerde kwartfinaliste op Roland Garros ooit. Muchova is de nummer 43 van de wereld en had tot nu toe als beste prestatie een halvefinaleplek op de Australian Open in 2021.

Muchova brak haar opponente al in de eerste game. In de eerste set volgden over en weer nog vier breaks, waarna de Tsjechische het op eigen service afmaakte. In de tweede set nam Muchova al snel een grote voorsprong en benutte vervolgens haar tweede wedstrijdpunt.

Muchova speelt in de halve finale tegen Aryna Sabalenka uit Belarus of de Oekraïense Elina Svitolina, die Raemon Sluiter als trainer heeft.

Favoriet Koolhof verliest kwartfinale dubbelspel Roland Garros

Wesley Koolhof heeft zijn favorietenrol in het dubbelspel op Roland Garros niet waar kunnen maken. De nummer 1 van de wereld verloor samen met de Brit Neal Skupski in de kwartfinale van Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië. Na ruim anderhalf uur stond er 6-3 7-6 (4) op het bord in Parijs.

De 34-jarige Koolhof is weliswaar al enige tijd de beste dubbelspeler ter wereld, een eindzege op een grandslamtoernooi heeft hij nog niet op zijn palmares staan. In 2020 en vorig jaar reikte hij tot de eindstrijd op de US Open. In het gemengd dubbelspel op Roland Garros was Koolhof vorig jaar wel het beste, samen met de Japanse Ena Shibahara. Koolhof besloot zijn titel dit jaar niet te verdedigen.

Matwé Middelkoop bereikte maandag met zijn Duitse partner Andreas Mies wel de halve finale in Parijs. Het duo bleek te sterk voor titelverdedigers Jean-Julien Rojer uit Nederland en Marcelo Arévalo uit El Salvador.

