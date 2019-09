Karsdorp boos op groepje fans: ‘Ze moeten mijn familie met rust laten’

,,Je hebt altijd een groepje, en dat snap ik ook wel, dat bij een nederlaag middelvingers opsteekt of wegwerpgebaren maakt‘’, sprak een geïrriteerde Karsdorp tegen de camera van RTL7. ,,Maar ik ga dan wel even verhaal halen. Dat moet ik misschien niet doen, maar ik ben gewoon een emotionele jongen.‘’



Karsdorp heeft al vaker nare berichten van Feyenoord-supporters gehad, zo zei hij. ,,Ja, wat moet ik erover zeggen? Die jongens zitten gewoon zielig achter hun telefoon. Dan kunnen ze beter naar de club komen en iets tegen me zeggen. Niet dat ik dan wat gaan doen, hoor. Over mij mag je alles zeggen, maar je moet mijn gezin en mijn familie met rust laten.‘’



,,Ik heb dit in mijn eerste periode ook al meegemaakt‘’, vertelde Karsdorp. ,,Ik hoop dat het stopt. Ik ben een jongen die hier al lang bij de club zit. Ik heb in het buitenland gezeten, maar wilde graag terugkeren en dat is gebeurd. Ik ben heel blij dat ik voor deze club mag spelen en dit shirt mag dragen. Dan is het zonde dat er fans zijn die zulke dingen doen, al weet ik eigenlijk niet of ik ze fans kan noemen. Ze hebben me echt geraakt.‘’