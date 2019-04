Kassa rinkelt: bijna 90 miljoen euro aan CL-inkomsten

PSV maakt seizoens­kaart fors duurder, vijf tot acht procent

11:25 PSV verhoogt komend seizoen de prijzen voor een seizoenskaart fors. Een zogeheten ‘Club Card’, die recht geeft op het bezoeken van 17 thuiswedstrijden in de eredivisie, gaat in de meeste gevallen ruim vijf procent in prijs omhoog. In sommige gevallen valt de prijsstijging voor supporters nog hoger uit, tot meer dan 8 procent.