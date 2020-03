Kazachstan-uit: wedstrijd voor poen en prestige

Het is vrij stil vanuit Kazachstan, maar daar wordt vandaag en morgen door Nederland getennist om een plek in de Davis Cup-finale. Vijf vragen over de zware maar belangrijke opdracht voor Robin Haase en Co.

1

Wie, wat, waar, wanneer en waarom?

In hoofdstad Nur-Sultan, voorheen bekend als Astana, spelen Kazachstan en Nederland vandaag en morgen een kwalificatiewedstrijd. Inzet is een plek in de finaleweek van de Davis Cup, eind november in Madrid. Daar strijden achttien landen om de titel en een forse prijzenpot. Namens Nederland zijn Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof geselecteerd. Bij Kazachstan zijn Mikhail Koekoesjkin en Alexander Boeblik de bekendste spelers.

2

Wie is er favoriet?

Op papier Kazachstan. Geen erkend topland in het tennis natuurlijk, maar de rankings liegen niet. Boeblik (51) en Koekoesjkin (91) staan in de top 100, Haase (169) en Griekspoor (196) niet. Tel daarbij het thuisvoordeel en de onderlinge ontmoeting in de Davis Cup-finaleweek van vorig jaar (2-1 voor Kazachstan) en het is duidelijk dat de ploeg van captain Paul Haarhuis weer boven zichzelf moet uitstijgen. Eén voordeel: dat is de afgelopen jaren met enige regelmaat gebeurd.

3

Hoe zit dat ook alweer met het format?

Twee jaar geleden kwam de Davis Cup in handen van investeringsmaatschappij Kosmos, eigendom van Barcelona-voetballer Gerard Piqué. Die gooide de opzet van het traditionele landentoernooi op de schop. Zo worden er geen best-of-five-partijen meer gespeeld en zijn er alleen nog uit- en thuiswedstrijden in de vroege fase van het toernooi. In de finaleweek bestaat een ontmoeting nog uit slechts drie partijen: twee enkels en een dubbel. In de kwalificatieronde gaat het nog wel om vijf wedstrijden, over twee gewonnen sets.

4

Waarop moeten we letten?

Kopman Robin Haase trekt al jaren de Davis Cup-kar. Kazachstan uit wordt zijn 26ste ontmoeting, alleen Haarhuis speelde er eentje meer voor Nederland. De winst/verliesbalans van Haase (39-23) is meer dan keurig. Maar de Hagenaar (32) zit al enige tijd in een sportief dal. Hij viel vorig jaar na het toernooi om de US Open uit de top 100, worstelde zich door wat challengertoernooien, maar zijn resultaten houden nog niet over. Sinds het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam vorige maand, waar hij in de eerste ronde verloor van David Goffin, speelde hij één wedstrijd. In Frankrijk verloor hij van de 18-jarige Harold Mayot, de nummer 447 van de wereld. ,,Het is daarom een heel ander gevoel dan hier aankomen met een paar overwinningen op zak", liet Haase vanuit Kazachstan optekenen.

5

Geld is meer dan welkom

Normaal gesproken is de KNLTB erg actief rondom Davis Cup-ontmoetingen. Persberichten over de loting, glamourfoto's van het officiële banket. Maar het bleef afgelopen dagen wat stiller dan anders op het Twitter-account van de tennisbond. Deels omdat Kazachstan niet naast de deur is, maar het heeft ook te maken met de grotere zorgen die leven op het bondsbureau in Amstelveen. Eerder in de week kreeg de KNLTB een megaboete van ruim een half miljoen euro vanwege het schenden van de privacywet.

Wat dat betreft is een zege van de Davis Cup-ploeg meer dan welkom. Plaatsing voor de finaleweek alleen al levert de bond 300.000 dollar op. De spelers kunnen het dubbele tegemoetzien. Genoeg om voor te spelen dus, in de merkwaardige Aziatische stad.

Kazachstan - Nederland (mannen)

Live op Ziggo Sport, liveblog en samenvatting op AD.nl