Keepersdomino barst los na miljoenentransfer Alisson

Door Tim Reedijk



Zo’n carrousel komt ergens op gang. En met een beetje fantasie is die van deze transferzomer terug te leiden naar de Champions League-finale van afgelopen jaar. Loris Karius bezegelde daar zijn eigen lot met twee catastrofale blunders. Omdat ook die andere keeper, Simon Mignolet, zich nooit tot een vaste, betrouwbare doelman wist op te werken, was het vanaf die 26 mei zeker. Liverpool zou de portemonnee trekken voor een écht goede doelman.



Inclusief eventuele bonussen legden de ‘Reds’ liefst 72,5 miljoen euro neer voor Alisson Becker, doelman van AS Roma en het Braziliaanse nationale team. Hij is sinds gisteren de duurste doelman ter wereld en heeft meteen de carrousel in gang gezet. Bij AS Roma werd als opvolger de naam van PSV'er Jeroen Zoet genoemd, maar nu lijkt de club toch in te zetten op Robin Olsen, de 28-jarige Zweed van FC Kopenhagen die uitblonk op het WK. Plan B lijkt Alphonse Aréola, die vorig jaar eerste keeper was bij Paris Saint-Germain maar die in de persoon van Gianluigi Buffon behoorlijk serieuze concurrentie krijgt. De stap van Buffon van Juventus naar Parijs was de eerste grote keeperswissel van deze zomer. En hij mag dan 40 zijn, iemand met zijn statuur zet je ook niet zomaar op de bank.