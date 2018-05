Keihard spel rond toptalenten Ajax

Willem II-e-spor­ter Kuipers vraagt om vergeving

2 mei Ofschoon Willem II-e- sporter Daniël Kuipers als routinier in de e-divisie geldt, beleefde hij een turbulent seizoen waarin hij niet altijd even positief het nieuws haalde. ,,Ik hoop dat de supporters van Willem II mij vergeven en me blijven steunen als ik door mag.”