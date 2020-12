Kenin verkozen tot beste tennisster van het jaar

Op Roland Garros reikte Kenin tot de finale, waarin ze werd verslagen door de Poolse Iga Swiatek. De 19-jarige Swiatek is mede door die zege in Parijs benoemd tot meest verbeterde speelster van het jaar. Swiatek werd de eerste Poolse tennisster met een grandslamtitel en bovendien de jongste winnares van Roland Garros. Ze klom van de 49e naar de 17e plaats op de wereldranglijst.

Victoria Azarenka is uitgeroepen tot tennisster met de beste comeback van het jaar. In 2020 won de Wit-Russin voor het eerst na een aantal wisselvallige jaren weer een titel. Ze schreef in augustus de Western & Southern Open in Cincinnati op haar naam. Voor het eerst sinds maart 2017 staat Azarenka met de dertiende plaats weer in de mondiale top 20.