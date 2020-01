Kenin verrast favoriet Barty en staat voor het eerst in finale Grand Slam

Sofia Kenin heeft de Australische Ashleigh Barty de weg naar de finale van de Australian Open versperd. De 21-jarige Amerikaanse versloeg de als eerste geplaatste Barty in de halve finale in Melbourne in twee sets: 7-6 (6) 7-5. Het is de eerste finale in een grandslamtoernooi voor de Amerikaanse.