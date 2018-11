Kennelijk konden M-Side en Hell Side het snel goed met elkaar vinden

Opmerkelijk was ditmaal dat de in dit metier toch beruchte fans van FC Den Bosch ogenschijnlijk géén aandeel hadden in het geweld. Toch bleef bij menigeen de indruk hangen dat het wéér uit de hand was gelopen met de supporters van FC Den Bosch. In dit geval betrof het vooral hun zogeheten ‘vrienden’. Nadat de koppen waren geteld en de fans van FC Twente ongestoord naar huis hadden mogen gaan, rapporteerde de Bossche politie acht aanhoudingen, allemaal Belgen die bekend staan als fans van Standard Luik. Ze waren in een bus met vijftig personen naar Den Bosch gekomen omdat ze een vriendschapsband onderhouden met aanhangers van FC Den Bosch.