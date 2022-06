Kenneth Paal van Zwolle naar Engeland, Liverpool legt grootste talent van Schotland vast

Derde divisie Dongen strikt zoon Argentijn­se Willem II-goalgetter Bombarda, maar: ‘Vooral bouwen met eigen jeugd’

Dongen eindigde in de derde divisie op een knappe zevende plaats. ‘Dat is zeker voor herhaling vatbaar’, zal men ongetwijfeld in het Dongense denken. Wie blijven er? Welke spelers trekken er naar de club in het blauw en geel toe? En wie zet een stap de wijde wereld in?

17 juni