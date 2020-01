Kenneth Vermeer per direct naar Los Angeles FC

Met Justin Bijlow en Nick Marsman beschikt trainer Dick Advocaat over twee bekwame doelverdedigers in zijn selectie. Door het wegvallen van het relatief hoge salaris van Vermeer heeft de Rotterdamse club wat financiële ruimte om nieuwe spelers aan te trekken.



Vermeer staat sinds 2014 onder contract bij Feyenoord. Bondscoach Ronald Koeman riep hem in november nog als reservedoelman op voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. Vermeer moest zich echter wegens een blessure afmelden.



Vermeer kwam dit seizoen in de eredivisie zestien keer in actie voor Feyenoord.