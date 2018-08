Kepa duurste doelman aller tijden: Chelsea koopt Bask voor 80 miljoen

Van Bommel trekt zijn plan bij PSV en schaart directie achter plan-Sainsbury

8:20 PSV-trainer Mark van Bommel liet er dit weekeinde al geen misverstand over bestaan en de club pakte daarna door. De Australiër Trent Sainsbury (26) is per direct een van de nieuwe centrale verdedigers van PSV en staat tot 2021 onder contract. Hij maakte transfervrij de stap naar Eindhoven, waar gisteren direct een training en kennismaking op het veld volgde.