Kerber boekt in Osaka eindelijk weer een zege

Na haar uitschakeling op Wimbledon, waar ze als titelverdedigster al in de tweede ronde strandde, vloog ze er in Toronto, Cincinnati, op de US Open en in Zhengzhou telkens in de eerste ronde uit.



De voormalig nummer 1 van de wereld wisselde nog tijdens die somber stemmende reeks van coach. Kerber wordt sinds het toernooi van Zhengzhou op interimbasis begeleid door Dirk Dier. Kerber neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys en Zarina Diyas uit Kazachstan.