Kerber treft jongste finaliste in twee decennia op Indian Wells

Trappers niet enige topclub uit Nord die wordt verrast

9:57 De ijshockeyers van Tilburg Trappers leden vrijdagavond een onverwachte nederlaag. De ploeg van Bo Subr eindigde als eerste in de Oberliga Nord en speelt in de eerste ronde van de play-offs tegen de nummer 8 van de Oberliga Süd: Lindau Islanders. In Tilburg eindigde duel 1 in de best-of-five-serie na overtime in 2-3.