Kerber treft Svitolina na winst op Pliskova

Dongen-captain Mitchell van der Stappen is terug na anderhalf jaar blessureleed

22:59 Mitchell van der Stappen (26) scheurde anderhalf jaar geleden de voorste kruisband af in zijn linkerknie. Hierna volgde een periode vol pijn en frustratie, maar ruim zeventien maanden en drie operaties later is de verdediger eindelijk terug in het centrum van zijn geliefde Dongen.