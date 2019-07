Kerkhove baalt na uitschakeling bij debuut: ‘Dit doet pijn’

Quote Het is nu nog moeilijk om terug te kijken en heel tevreden te zijn. Lesley Kerkhove Kerkhove, via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, stond in de tiebreak van de eerste set met 5-2 voor. Ze verloor vervolgens, mede vanwege een aantal slordigheden, vijf punten op een rij. De spannende eerste set duurde 61 minuten.



In de tweede set nam Kerkhove meteen een 2-0-voorsprong, maar die gaf ze direct uit handen. Het werd 5-3 voor Jorovic en nadat Kerkhove nog een keer haar servicegame had gewonnen, maakte de Servische het na ruim anderhalf uur af met een ace. Ze dacht de zege al eerder binnen te hebben, maar dat punt moest opnieuw gespeeld worden omdat de umpire ingreep.

Op de wereldranglijst bezet Kerkhove plek 201. Ze maakte pas voor de tweede keer haar opwachting in het hoofdtoernooi van een grand slam. In 2017 plaatste ze zich voor de US Open, maar ook toen zat het toernooi er na de eerste ronde op.

Volledig scherm Lesley Kerkhove. © Getty Images

Kerkhove had in de laatste ronde van de kwalificaties gewonnen van de Duitse Sabine Lisicki, finaliste op Wimbledon in 2013. Het kwalificatietoernooi vond echter elders in Londen plaats, waardoor Kerkhove nooit eerder een enkelspelwedstrijd op het park van Wimbledon had gespeeld. Voor de kwalificaties wordt uitgeweken om het gras te beschermen tegen slijtage.