Kerkhove en Schoofs verder, Rus valt af in kwalificatieronde Australian Open

Van den Heuvel dwarsgezeten door technische tegenslag: 'Gewoon jammer'

10 januari Maurik van den Heuvel is in de vijfde etappe van de Dakar Rally als vijftiende geëindigd. De Boekelaar had geen slechte dag, maar werd dwarsgezeten door technische tegenslag. ,,Dat is gewoon jammer. Het was een hartstikke mooie proef."