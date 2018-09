Kerkhove strandt in tweede ronde dubbelspel US Open

Spar­ta-doel­man Kortsmit sta-in-de-weg bij eerste verlies RKC

31 augustus RKC is er niet in geslaagd zijn ongeslagen status te behouden. De ploeg van trainer Fred Grim kreeg in de tweede helft een hoop kansen. Een geniale Roy Kortsmit voorkwam echter keer op keer een Waalwijkse goal. Omdat Rayhi na 17 minuten wel het net vond, ging Sparta er met een 0-1 overwinning van door.