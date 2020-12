Kerkove en Sels winnen titels na opgaven Hogenkamp en Van de Zandschulp

Het was de derde Nederlandse titel in de carrière van de 29-jarige Kerkhove. De huidige nummer 176 van de wereld was ook in 2011 en 2018 nationaal kampioene. Ze was als eerste geplaatst op het NK.

Ook opgave bij mannen

Jelle Sels werd de ietwat verrassende Nederlands kampioen bij de mannen. Hij won de finale in het Nationaal Tenniscentrum van Amstelveen van Botic van de Zandschulp. De favoriet voor de titel gaf in de derde set op met een blessure en schonk daarmee de titel aan Sels. De 25-jarige Alphenaar, de nummer 338 van de wereldranglijst, was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Tallon Griekspoor en rekende in de halve finales af met routinier Igor Sijsling. Hij won de eerste set met 6-4, maar moest de tweede set aan Van de Zandschulp laten met 6-3. Bij een stand van 3-1 in het voordeel van Sels gaf Van de Zandschulp, die in 2016 al eens de titel veroverde, de strijd op.