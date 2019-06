Kersvers nummer 1 Barty haakt met armblessure af voor Eastbourne

De 23-jarige Barty kampt al sinds haar 16de jaar met een stressfractuur in haar arm. ,,Ik moet daar nu echt eens naar laten kijken‘’, zei Barty vanmiddag op Devonshire Park van Eastbourne. ,,Ik denk dat Wimbledon niet in gevaar is, maar ik moet er de komende drie, vier dagen even heel zorgvuldig mee omgaan.”



Kiki Bertens doet wel mee in Eastbourne. De Wateringse is als vierde geplaatst.