Kersverse captain Dumfries trots op PSV: ‘Het is een eer om aanvoerder te mogen zijn’

Na eindelijk weer eens een overwinning voor PSV was de opluchting groot bij Denzel Dumfries. De nieuwe aanvoerder van de Eindhovenaren zag dat zijn club na een sterke eerste helft het zichzelf na rust ontzettend moeilijk maakte tegen SC Heerenveen. ,,Maar we hadden zes keer op rij niet gewonnen, dus dit is een boost voor het team.

Na twee treffers van de weer fitte Steven Bergwijn gaf PSV de voorsprong nog bijna weg tegen SC Heerenveen (2-1 winst). Volgens de captain hielp het publiek de overwinning mee over de streep te trekken. ,,We voelden tijdens de wedstrijd de steun van het publiek, daar zijn we dankbaar voor. We zitten in een ontzettend moeilijke fase, maar hebben altijd de steun gevoeld", laat Dumfries weten bij FOX Sports.

Aanvoerdersband

Voor het eerst droeg Dumfries de aanvoerdersband, die de rechtsback overnam van middenvelder Pablo Rosario. Dumfries is na de Ibrahim Afellay de eerste captain van de Eindhovenaren, maar Afellay zat ook tegen Heerenveen op de bank. ,,Ik heb vandaag een gesprek met de trainer gehad en daarin vertelde hij dat ik aanvoerder zou worden. Wat Rosario en hij hebben besproken, is iets tussen hen. Het is een eer om aanvoerder te mogen zijn, dus dat zal ik nooit uit de weg gaan. Maar ik zag het niet aankomen.”