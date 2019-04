Kersverse nummer 6 Bertens heeft in Charleston veel punten te verdedigen

Bijtende bokser raakt licentie kwijt

11:36 De Britse bokser Kash Ali is vandaag voor onbepaalde tijd zijn licentie kwijtgeraakt, nadat hij zaterdagavond tijdens een partij in Liverpool zijn tegenstander David Price meerdere keren had gebeten. Het duel werd in de vijfde ronde gestaakt, nadat Price zichtbare beten in borst en buik liet zien aan de arbiter.