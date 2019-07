Keuzestress, keurigheid en knallende kurken

Kruijswijk: geen tijd verliezen en weinig energie verspelen

13:26 Steven Kruijswijk rekent vandaag in de vijfde etappe van de Tour de France op een eerste kleine strijd tussen de klassementsrenners. ,,Het parcours is er lastig genoeg voor, denk ik. Ik denk dat de klassementsrenners allemaal gefocust zullen zijn voor de finale en elkaar in de gaten zullen houden. Of het echt vuurwerk op gaat leveren, weet ik niet. Morgen komt er een hele lastige dag aan", zei de kopman van Jumbo-Visma kort voor de start in Saint-Dié-des-Vosges.