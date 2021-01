‘Kevin Strootman dicht bij overgang naar Genoa’

De 30-jarige Strootman werd in 2018 overgenomen door Marseille van AS Roma voor zo'n 25 miljoen euro. Dit seizoen kwam hij tot tien competitieduels in Ligue 1, maar negen keer slechts als invaller. Zijn contract in de Zuid-Franse havenstad loopt nog tot de zomer van 2023. Bij de tijdelijke overgang van Strootman naar Genoa zou Marseille een deel van zijn salaris - naar verluidt een half miljoen euro per maand - blijven betalen.



Genoa staat voorlaatste in de Serie A. Strootman kwam in Nederland uit voor Sparta, FC Utrecht en PSV. Ook heeft hij 46 interlands achter zijn naam staan. Bij Genoa wordt hij de opvolger van oud-Ajacied Lasse Schöne, die eerder deze week per direct de deur achter zich dicht trok.