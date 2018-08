Kevin Strootman voor het eerst vader

Kevin Strootman is voor de eerste keer vader geworden. De voetballer van de Italiaanse club AS Roma maakte op Twitter bekend dat de baby gisteren is geboren. Het kindje heeft de naam Jonah Maxime Strootman gekregen. Bij het bericht heeft Strootman een foto geplaatst waarbij de baby zijn vinger vasthoudt. Zijn club feliciteert Strootman en zijn partner op Twitter met het nieuwste lid van de Giallorossi familie.