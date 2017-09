Keys als vierde Amerikaanse naar halve finale US Open

In 1981 vormden Tracy Austin, Chris Evert, Martina Navratilova en Barbara Potter het laatste kwartet uit de Verenigde Staten dat de halve finales van de US Open tot een Amerikaans onderonsje maakte. Austin won in dat jaar de titel. Opvallend is dat juist in dit jaar het thuisland regeert in het vrouwentoernooi. Grootheid Serena Williams, die 23 majortitels veroverde, ontbreekt immers vanwege haar prille moederschap. In 2018 wil de voormalige nummer een van de wereld weer op het hoogste niveau terugkeren.



De laatste keer dat vier landgenotes bij een grandslamtoernooi doordrongen tot de laatste vier was in 1985 op Wimbledon. Navratilova, Evert, Zina Garrison en Kathy Rinaldi zorgden toen in Londen voor een Amerikaans tennisfeestje, met Navratilova als kampioene. Rinaldi is tegenwoordig coach van het Amerikaanse Fed Cupteam en tevens bondscoach bij de Amerikaanse tennisfederatie. ,,Venus en Serena Williams hebben de weg vrijgemaakt. Beiden zijn geweldige rolmodellen. Nu valt alles hier in New York op zijn plaats'', concludeerde Rinaldi voldaan.