Kiki Bertens en Raemon Sluiter uit elkaar

De twee werden gezien als voorbeeldduo. Ze hadden een interessante dynamiek, waarin openheid, eerlijkheid en humor de kernwaarden waren. Sluiter was behalve tennistrainer ook mental coach en perschef, hij wist op welke knoppen hij moest drukken. Bertens had profijt van de empathische coach en probeerde de afgelopen jaren de regie van haar carrière meer in eigen hand te nemen. De band tussen coach en pupil in het tennis is een intense, met soms wel 35 toernooiweken over de hele wereld per jaar.



Na vier jaar is de chemie uitgewerkt, concludeert Bertens. Die meldt het nieuws op Instagram, maar houdt het bij een summiere verklaring. ,,Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren. Maar ik voelde me afgelopen periode (zonder Sluiter, red.) ondanks alles sterk. Ik heb er vertrouwen in dat als ik mezelf iedere dag probeer te verbeteren, er nog veel moois gaat komen.”



Het is op deze manier wel een koude breuk. Bertens en Sluiter hebben elkaar al twee maanden niet gezien. Een fysiek afsluitend gesprek heeft niet plaatsgevonden. Bertens was in acht weken tijd maar 10 uur thuis, maar wilde kennelijk ook niet wachten tot na haar vakantie. Vanuit de andere kant van de wereld stuurde ze vanochtend een verklaring.



Sluiter kwam via Twitter ook met een reactie. ,,Er is een tijd van komen en gaan”, schrijft hij. ,,Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in dag uit keihard werken om beter en sterker te worden.” Sluiter wenst Bertens, Tamaëla en De Rijke al het beste voor de toekomst.