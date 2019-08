Kiki Bertens hoort álles op de baan

Vrije training 3 Hamilton crasht in laatste training, Verstappen vijfde

13:21 Met name voor de mannen van Mercedes is er werk aan de winkel richting de kwalificatie van later vandaag, Lewis Hamilton crashte namelijk in de derde en laatste vrije training op Spa-Francorchamps. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd (1.45,312), terwijl de Ferrari’s opnieuw de lakens uitdeelden met Charles Leclerc voorop.