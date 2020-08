Kiki Bertens meldt zich af voor US Open: ‘Gezondheid staat voorop’

Door Rik Spekenbrink



Het is voor Bertens het eerste grand slam sinds Wimbledon 2014 waarbij ze zal ontbreken. De nummer 7 van de wereld sprak de afgelopen weken al openlijk haar twijfels uit over de risico’s van het reizen naar de Verenigde Staten. Zo leeft de vraag of je momenteel verzekerd bent als je in Amerika in het ziekenhuis belandt, maar zeker ook wat de quarantaineregels zullen zijn bij terugkeer in Europa. En dan zijn er uiteraard nog de oplopende coronacijfers. Al met al heeft Bertens besloten niet mee te doen aan de Western & Southern Open, normaal gesproken gespeeld in Cincinnati maar voor dit keer verhuisd naar New York, en de US Open.