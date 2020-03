Kiki Bertens: Niks hoeven is alleen lekker als je er zelf voor kiest

Dankerlui jaar langer bij Willem II, McGarry weg

16:32 Damil Dankerlui blijft nog een jaar langer bij Willem II. De Tilburgse club lichtte de optie in het contract met de 23-jarige speler, die dit seizoen in zestien duels uit kwam. Mede door blessures had hij geen vaste basisplaats. De rechtsback van origine werd vooral als middenvelder en rechtsbuiten ingezet.