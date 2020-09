Kiki Bertens op wildcard naar Straatsburg

column ‘Nauwelijks voorbereid waren ze bij The Goal Getters op die kille aankondi­ging van de gemeente Den Bosch’

13:21 Weggestopt in een gemeentelijke bezuinigingsnota staat het zwart op wit: 'In 2022 wordt het complex van TGG uit het areaal gehaald.' Ofwel, in begrijpelijke mensentaal: 'TGG, zoek maar uit waar je verder wilt voetballen met je 350 leden.'